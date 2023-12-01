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Квест по истории медицины прошли тюменские студенты и школьники

Общество, 17:34 24 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 студентов и школьников Тюмени и Тюменского района стали участниками квеста"10 граней патриотизма", посвященного истории медицины военного времени, пишет Мегатюмень.

Квест состоял из 10 направлений патриотизма: "Наука", "Семья", "Культура", "Защита Отечества", "Спорт", "Педагогика", "Медиа", "Экология", "Добровольчество", "История". Участники попробовали себя в военной медицине, прошли обучение в фельдшерско-акушерской школе, узнали о работе госпитальной аптеки и выяснили причины распространенных заболеваний среди солдат во время Великой Отечественной войны. Также участников научили собирать и разбирать автомат Калашникова, разгадывать шифр в фронтовых посланиях.

Участники прошли по исторически важным улицам города, познакомились с тюменскими госпиталями, узнали о вкладе медицины региона в победу в Великой Отечественной войне.

Проект "10 граней патриотизма" — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Татьяна Черкашина выиграла 80 тыс. рублей на реализацию своего проекта.

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# Медицина , школьники

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