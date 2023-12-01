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2 тыс. 374 семьи из Тюменской области заявились на конкурс "Это у нас семейное"

Общество, 19:36 24 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

7 тыс. 667 жителей Тюменской области, а это 2 тыс. 374 семьи, зарегистрировались на конкурс "Это у нас семейное".

Всего на народный проект подали заявки более 585 тыс. человек, это свыше 100 тыс. семейных команд, сообщает информационный центр правительства Тюменской области .

Дистанционный этап конкурса продлится до 15 января. Семейные команды, которые успешно справятся с заданиями, получат призы от партнеров и подарки от членов Наблюдательного совета. В частности, посещение концерта с участием саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана, возможность выпустить свою песню в студии звукозаписи от генерального директора и соучредителя лейбла "Black Star Inc" Павла Курьянова, фортепианный урок-концерт от народного артиста России Дмитрия Маликова.

Финал пройдет летом 2024 года. 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, 300 семей-финалистов отправятся в путешествия.

Подробнее на сайте этосемейное.рф.

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# конкурс , семья

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