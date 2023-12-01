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Команда "Елки желаний" поздравила с наступающим праздником тюменских ветеранов

Общество, 18:18 25 декабря 2023

скриншот с видео команды проекта "Елка желаний" | Фото: скриншот с видео команды проекта "Елка желаний"

Команда "Елки желаний" поздравила ветеранов административных округов Тюмени с наступающим Новым годом. С 21 по 25 декабря в каждой ветеранской организации дед Мороз, Снегурочка и Баба-Яга устраивали конкурсы, пели песни, загадывали загадки для пожилых людей.

"Ветераны забыли, сколько им лет, веселились от души, рассказывали стихи, бранились с Бабой-Ягой и фотографировались с Дедом Морозом и Снегуркой у новогодней елочки. Все получили сладкие подарки от сказочного волшебника. Пенсионеры сказали, чтобы мы заезжали почаще", — рассказала руководитель проекта "Елка желаний" Галина Валуева.

Напомним, организаторы "Елки желаний" 16 декабря провели предновогодние флешмобы в нескольких торговых центрах. Команда проектов поздравила горожан с наступающим праздником, подарила детям небольшие подарки. Акцию провели для привлечения внимания к акции "Елка желаний", в ходе которой каждый может исполнить мечту ребенка из многодетной семьи, одинокого пенсионера.

Чтобы принять участие, нужно снять с елки открытку с желанием, приобрести вещь в подарок и оставить ее на стойке информации торговой точки.

Инна Пахомова

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# акция , Елка желаний , пенсионеры

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