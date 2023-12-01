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Медаль "Педагогу-наставнику" учредили в Тобольском районе

Общество, 17:01 26 декабря 2023

t.me/mitryushkinlv

Муниципальную награду - медаль "Педагогу-наставнику" - учредили в Тобольском районе. Инициативу поддержали депутаты думы Тобольского района. Таким образом решили завершить Год педагога и наставника.

Об этом глава района Леонид Митрюшкин написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Этот поощрительный знак начнём вручать с 2024 года. Будем награждать лучших руководителей, ветеранов педагогического труда и учителей, которые трудятся в сфере общего и дополнительного образования, культуры, спорта и молодёжной политики. В уходящем году профессионализм и достижения наших сельских педагогов вновь оценили на областном и всероссийском уровнях", - отметил он.

Суперфиналистом областного конкурса "Педагог года" в номинации "Директор года" стал директор нижнеаремзянской школы Ринат Нугманов. Учитель начальных классов из п. Прииртышский Гузель Алыкова признана победителем Всероссийского конкурса "Мой лучший урок".

С регионального этапа Всероссийского конкурса "Команда большой страны" вернулись призёрами сетовские педагоги, а в областной "Лиге педагогов" победила команда прииртышской школы, призёрами стала - байкаловская.

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# медаль , педагоги , Тобольский район

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