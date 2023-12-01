Шейка в нежном маринаде от ишимского мясокомбината вошла в "100 лучших товаров России"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шейка в нежном маринаде, колбаса "Докторская", сосиски "Молочные", шашлык по-карски и колбаса "Армавирская" от мясокомбината ишимского агрохолдинга "Юбилейный" признаны дипломантами конкурса "100 лучших товаров России".

Жюри изучало составы, вкусоароматику продуктов, над созданием которых трудились работники отрасли мясной переработки. Еще семь наименований мясной переработки агрохолдинга стали дипломантами конкурса "100 лучших товаров и услуг Тюменской области" по итогам 2023 года.