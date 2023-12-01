  • 26 декабря 202326.12.2023вторник
  • USD91,9690
    EUR101,5781
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Шейка в нежном маринаде от ишимского мясокомбината вошла в "100 лучших товаров России"

Экономика, 17:12 26 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шейка в нежном маринаде, колбаса "Докторская", сосиски "Молочные", шашлык по-карски и колбаса "Армавирская" от мясокомбината ишимского агрохолдинга "Юбилейный" признаны дипломантами конкурса "100 лучших товаров России".

Жюри изучало составы, вкусоароматику продуктов, над созданием которых трудились работники отрасли мясной переработки. Еще семь наименований мясной переработки агрохолдинга стали дипломантами конкурса "100 лучших товаров и услуг Тюменской области" по итогам 2023 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# агрохолдинг Юбилейный , колбаса , мясная промышленность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 26.12.2023Шейка в нежном маринаде от ишимского мясокомбината вошла в "100 лучших товаров России"
16:53 26.12.2023Разработка проекта тюменского межвузовского кампуса начнется в 2024 году
14:59 26.12.2023В Тюменской области турпоток по итогам 2023 года увеличится на 11 %
14:37 26.12.2023Потенциального инвестора для парка аттракционов нашли в Тобольске