Владимир Якушев: запись к врачу через госуслуги - часть большой работы по цифровизации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. записей к врачу оформили жители Тюменской области на портале госуслуг в 2023 году. Это в 2 раза больше, чем годом ранее, сообщает региональный департамент информатизации.

Внедрение данной услуги, по оценке полномочного представителя президента Владимира Якушева, - это часть большой работы по цифровизации системы здравоохранения.

Популярность записи в образовательные учреждения через интернет выросла в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Почти 11 тыс. электронных свидетельств о рождении получили жители региона через суперсервис "Рождение ребенка".

Кроме того, 14 тыс. жителей деревень и сел Тюменской области получили доступ к качественной сотовой связи и интернету.

Всего в 2023 году более 3 млн жителей Уральского федерального округа записались на приём к врачу через Госуслуги. Во всех регионах округа разработаны и утверждены необходимые административные регламенты предоставления услуги. К ней подключены 377 медицинских организаций УФО, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, сообщает пресс-служба полпредства.

"Услуга востребована жителями округа, фиксируем рост числа её пользователей по отношению к прошлому году. Важно обеспечить стабильность работы сервиса - оперативно устранять сбои, если они будут возникать", – заявил Владимир Якушев.