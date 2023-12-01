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Владимир Якушев: запись к врачу через госуслуги - часть большой работы по цифровизации

Общество, 13:10 27 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. записей к врачу оформили жители Тюменской области на портале госуслуг в 2023 году. Это в 2 раза больше, чем годом ранее, сообщает региональный департамент информатизации.

Внедрение данной услуги, по оценке полномочного представителя президента Владимира Якушева, - это часть большой работы по цифровизации системы здравоохранения.

Популярность записи в образовательные учреждения через интернет выросла в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Почти 11 тыс. электронных свидетельств о рождении получили жители региона через суперсервис "Рождение ребенка".

Кроме того, 14 тыс. жителей деревень и сел Тюменской области получили доступ к качественной сотовой связи и интернету.

Всего в 2023 году более 3 млн жителей Уральского федерального округа записались на приём к врачу через Госуслуги. Во всех регионах округа разработаны и утверждены необходимые административные регламенты предоставления услуги. К ней подключены 377 медицинских организаций УФО, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, сообщает пресс-служба полпредства.

"Услуга востребована жителями округа, фиксируем рост числа её пользователей по отношению к прошлому году. Важно обеспечить стабильность работы сервиса - оперативно устранять сбои, если они будут возникать", – заявил Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , госуслуги , здравоохранение

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