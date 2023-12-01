Альбом тюменских музыкантов победил в проекте Russian World Music Chart

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Мини-альбом "Хоровод времён", записанный тюменской певицей Евгенией Зонтиковой совместно с фольклорными ансамблями Ирины Светловой "Радоница" и "Светлица", победил в номинации "Выбор слушателей" проекта Russian World Music Chart. Проект посвящен продвижению и популяризации фолк-музыки, создаваемой на территории России, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Топ-10 был составлен из альбомов звучанием от 30 минут. Возглавил его "Колхозный трактор" бурятской группы Shono. В номинации "Выбор слушателей" победил проект Belukha Jam алтайского музыканта Алексея Чичакова.

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В 2023 году в качестве эксперимента на рассмотрение принимали и мини-альбомы. Среди них жюри выбрало один лучший – "Карта памяти" Татьяны Молчановой из Москвы, а слушатели отдали свое предпочтение альбому из Тюмени.

"Призовое место нам принесли голоса слушателей. Я тронута тем, как активно наши друзья и подписчики голосовали сами и пересылали опрос своим знакомым, уверяя их, что эти песни достойны победы. Спасибо всем, кто нас поддержал!" - сказала певица, автор проекта "Хоровод времён" Евгения Зонтикова.

Мини-альбом состоит из пяти композиций, в которых фольклор совмещен с авторской музыкой. Песни были записаны при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города". В создании инструментальных аранжировок приняли участие тюменские музыканты Антон Дерябин, Дмитрий Куприянов, Иван Лёшин, Алёна Дубровина.

Услышать альбом "Хоровод времён" можно на всех музыкальных площадках.