В музеях Тюменской области работают десятки выставок в новогодние каникулы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десятки выставок подготовили учрежденяи Тюменского музейно-просветительского объединения для жителей и гостей тюменскйо области в новогодние каникулы.

Например, в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова открыта новая выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона". На ней представлено более 100 экспонатов - точных копий вещей, обнаруженных в гробнице. Над воссозданием предметов работала команда художников, музейных реставраторов и египтологов. Копии артефактов представляют уникальную возможность для исследования и изучения древнеегипетской культуры.

Также в музее продолжает работает нашумевшая в городе выставка "Кандинский. Цветозвуки".

В Историческом парке "Россия - моя история" действует выставка "Зимнее чудо". Можно посетить мероприятия: мастер-классы "Эх, валенки", "Битва за Русь", квест "Битва за Ёлочку" и, конечно, экскурсии по постоянным экспозициям - "Рюриковичи", "Романовы", "Россия-моя история: 1945-XXI век" и "От великих потрясений к Великой победе".

В праздничные новогодние дни, до 7 января в Археологическом музее-заповеднике ждут гостей для интерактива "Новый год под полярной звездой" и мастер-класс "Волшебные колпачки". До 20 февраля функционируют увлекательные выставочные проекты "Заветы русской старины" и "В гостях у шамана", где представлен традиционный уклад жизни русских крестьян и финно-угорских народов. Здесь же обновлен выставочный проект "Чум – традиционное жилище".

В расписных Палатах Мороза-Воеводы в Гостином дворе Тобольска посетителей ждет встреча со сказочным зимним волшебником и большой выбор творческих мастер-классов.

Мастерские подарков работают и в Семейном музейном центре "Камелек" и Доме мастеров. Одними из самых популярных занятий уже стали "Валенок Мороза-Воеводы", которое знакомит с техникой валяния из непряденой шерсти, и "Корзинка для мандаринки" по изготовлению приятного сувенира из крапивной нити.

Во Дворце наместника на выставке "Жизнь образа – образ жизни" гостей познакомят с творчеством известного московского художника, академика Академии творчества и международного художественного фонда Владимира Бубенщикова. Увлекательные истории о стиле жизни и характере своих владельцев готовы рассказать посетителям музейного проекта "Дело в шляпе" передающие дух своего времени головные уборы.

Музей уникальных книг и редких изданий Тобольска приглашает на выставки "Путешествие пуговки", которая знакомит с коллекцией предметов повседневного обихода из самых разных эпох и "Северный путь командора", которая посвящена выдающемуся русскому мореплавателю и полярному исследователю Витусу Берингу.

Возрастное ограничение: 6+.