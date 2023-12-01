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Более 1 тыс. осмотров жителей сельских поселений провели тобольские врачи

Общество, 17:46 28 декабря 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 1 тыс. осмотров жителей сельских поселений провела врачебная бригада областной больницы №3 Тобольска. Специалисты в составе терапевта, эндокринолога, кардиолога, хирурга, офтальмолога, уролога, онколога, невролога, гинеколога и дерматолога побывали в сёлах Байкалово, Малая-Зоркальцева, Дегтярёва и Башкова, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Врачи осмотрели 100 человек на дому и провели 200 ультразвуковых исследований. В результате этой работы впервые были выявлены такие заболевания как артериальная гипертония, болезни печени и сахарный диабет. Некоторых пациентов направили для проведения коронароангиографии, лечения варикозного расширения вен, грыжи, желчнокаменной болезни и другое.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Все пациенты получили консультацию о состоянии своего здоровья и факторах риска развития хронических заболеваний.

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# медицинский осмотр , областная больница № 3

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