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Александр Моор исполнит мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний"

Губернатор, 15:16 28 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мечты трех ребят из Тюменской области – Андрея, Ульяны и Дарьи – исполнит губернатор Александр Моор в рамках ежегодной акции "Елка желаний".

"С удовольствием принял участие в ежегодной акции "Ёлка желаний". Андрей из Исетского района мечтает о горном велосипеде. Ульяна из Тюмени загадала набор бисера. А Дарья, которая написала из Краснодона, хочет получить на Новый год беговую дорожку", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уже скоро ребята получат свои подарки. "Дарья, Ульяна и Андрей, поздравляю вас с наступающим праздником. Мечтайте всегда! У вас все получится. Счастья, удачи и здоровья в новом 2024 году", - добавил Александр Моор.

Видео: Tеlеgram-канал Александра Моора.

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# Александр Моор , Елка желаний

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