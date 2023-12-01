Сбер финансирует проект комплексной застройки в Тюмени на 1 млрд рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбербанк открыл кредитную линию на первый этап строительства жилого проекта "PRIME квартал" на сумму порядка 1 млрд рублей. Денежные средства банк предоставил группе компаний Создатели для комплексного развития территории в центре Тюмени. Кредитная линия предоставлена в рамках заключенного генерального соглашения на сумму более 10 млрд рублей.

Проект "PRIME квартал" появится на пересечении улиц Елизарова-Холодильная-Харьковская. Планируется строительство трех очередей, состоящих из многоквартирных жилых домов бизнес-класса переменной высотности. Старт продаж квартир запланирован на 2 квартал 2024 года.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Сбер и группу компаний Создатели связывают давние партнерские отношения, в ходе которых было построено несколько жилых проектов в Тюмени. Сейчас мы перешли на другой формат финансирования. Он предусматривает комплексное развитие территорий, направленное на обновление и создание комфортной городской среды. Уверен, новый проект группы компаний Создатели придется по вкусу жителям города".

Алексей Григорьев, управляющий ГК Создатели: "Новый проект ГК Создатели PRIME будет реализован с помощью нового механизма финансирования комплексного развития территории. В этом проекте будет не только уникальная для города архитектура, уровень комфорта, но и наполнение всей необходимой инфраструктурой, которой смогут пользоваться все желающие. Фактически будет сформирован новый центр притяжения".

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