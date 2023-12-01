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АВТОВАЗ выпустит 12 новых моделей в разных сегментах до конца 2030 года

Экономика, 16:25 29 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 новых моделей в разных сегментах выпустит АВТОВАЗ до 2030 года. Компания намерена сохранить лидирующие позиции LADA на российском авторынке, сообщает Минпромторг РФ.

Итоговое заседание Совета директоров АВТОВАЗа прошло в Москве. Заседание провёл вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

t.me/minpromtorg_ru

Участники обсудили результаты производственно-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета в 2023 году, планы на 2024 год. Несмотря на внешнее санкционное давление, АВТОВАЗ выпустит более 374 тыс. LADA в текущем году, что является рекордом за последние 10 лет.

Инвестиционная программа АВТОВАЗ на следующий год превышает 40 млрд рублей.

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# АвтоВАЗ , автомобили , инвестиции , Минпромторг РФ

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