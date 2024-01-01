Чего нельзя делать при похмельном синдроме, рассказали тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Головная боль, сухость во рту, потеря аппетита, обезвоживание организма - далеко не полный перечень последствий при злоупотреблении спиртным во время новогодних праздников, сообщает "Тюменская область сегодня".

Нарколог-психиатр, заведующая диспансерным отделением Областного наркологического диспансера Оксана Конищева отметила, что человек, страдающий от похмелья, хочет как можно быстрее облегчить неприятные симптомы. Средства и методы могут быть самыми разными, некоторые из них способны помочь, но есть и такие средства, которые могут только навредить.

Врач не рекомендует париться в бане, сауне, находиться в горячих, термальных источниках. Значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, связанная с интоксикацией и водной процедурой, только усугубит плохое самочувствие и приведет к еще большему обезвоживание.

Не нужно голодать, переедать, злоупотреблять жирной пищей. При похмелье страдает и желудочно-кишечный тракт. Эта дополнительная нагрузка на печень и поджелудочную железу может спровоцировать срыв – острый панкреатит, гастрит, язву желудка.

При похмелье не стоит заниматься длительное время активными видами спорта или давать себе значительную физическую нагрузку. Лучше погулять на свежем воздухе или хорошенько выспаться.