  • 1 января 20241.01.2024понедельник
  • В Тюмени -8..-10 С 1 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

150 жителей Тюмени поделились своими достижениями за 2023 год

Общество, 14:22 01 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

150 жителей Тюмени поделились своими достижениями за 2023 год в ходе акции "Бинго итогов", приуроченная к новогодней кампании "Сияй" от молодежных команд Тюменской области, сообщает издание "АиФ Тюмень".

Чаще всего тюменцы делали классные фото, находили новых друзей, ездили в путешествия, занимались спортом и танцевали до упаду. Меньше всего получали гранты, становились донорами и получали водительские права.

По словам жительницы Тюмени Елены Бабичевой, в 2023 году исполнил мечту ее сын — ему присвоили звание младший сержант в центре "Аванпост", а она съездила к родственникам в Нижний Новгород. Вся семья занимается спортом в воркаут-центре.

"Мы хотели напомнить тюменцам о том, как важно в конце года оглянуться назад, зафиксировать свои успехи и наметить планы. Уверены, у нас это получилось", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# достижения , итоги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:51 01.01.2024Автобус № 21 изменит маршрут с 1 января
15:37 01.01.2024В новогодние каникулы работодатель может вызвать на работу при определенных условиях
14:45 01.01.2024Жителей Тюменской области предупреждают о резком похолодании 2 января
14:22 01.01.2024150 жителей Тюмени поделились своими достижениями за 2023 год