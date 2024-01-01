150 жителей Тюмени поделились своими достижениями за 2023 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

150 жителей Тюмени поделились своими достижениями за 2023 год в ходе акции "Бинго итогов", приуроченная к новогодней кампании "Сияй" от молодежных команд Тюменской области, сообщает издание "АиФ Тюмень".

Чаще всего тюменцы делали классные фото, находили новых друзей, ездили в путешествия, занимались спортом и танцевали до упаду. Меньше всего получали гранты, становились донорами и получали водительские права.

По словам жительницы Тюмени Елены Бабичевой, в 2023 году исполнил мечту ее сын — ему присвоили звание младший сержант в центре "Аванпост", а она съездила к родственникам в Нижний Новгород. Вся семья занимается спортом в воркаут-центре.

"Мы хотели напомнить тюменцам о том, как важно в конце года оглянуться назад, зафиксировать свои успехи и наметить планы. Уверены, у нас это получилось", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.