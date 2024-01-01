В Уватском районе миграция увеличилась на 85 % за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 85 % увеличилась миграция в Уватском районе. За год в населенные пункты муниципального образования приехали 584 человека из других регионов. Об этом рассказал глава района Вячеслав Елизаров.

"Наметились и другие положительные тенденции: рождаемость превышает смертность. Численность населения приросла на 71 человека. В районе проживают 18 тысяч 693 человека. В 2023 году родились 198 детей", - привел данные глава.

Вместе с тем он отметил, что все учреждения социальной сферы работают в плановом режиме. В районе нет очередей в детские сады. В 12 детских садах создано 1,5 тыс. мест. Действуют три учреждения дополнительного образования, в которых занимаются более 2 тыс. детей. Тренировки для воспитанников проводят тренеры спортивной школы.

Оксана Корнеенкова