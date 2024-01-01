Почти 700 человек приняли участие в "Забеге обещаний" на тюменской набережной

| Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Почти 700 человек пробежали дистанцию в 2024 метра в рамках "Забег обещаний" на тюменской набережной 1 января. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

По его словам, "Забег обещаний" действительно объединил людей разных возрастов, спортивных и тех, кто только хочет сделать первые шаги навстречу спорту в новом году. Понедельник 1 января – прекрасный день дать старт чему-то новому, а движение, вернее, старт – и есть первый шаг к достижению целей. К тюменцам сегодня присоединились жители Москвы, Ижевска, Ханты-Мансийска, Салехарда, Екатеринбурга…

Традиционно во время забега все пишут обещания: это могут быть спортивные цели, желания добиться успеха в чем-то, освоить новые компетенции или просто дарить окружающим хорошее настроение…

"Я пообещал, что в год 100-летия почетного гражданина Тюмени К. Я. Лагунова мы создадим общественное пространство, где будет отражено творчество нашего земляка и найдется место любимым многими с детства героям его произведений. Два предыдущих обещания, которые я давал во время забегов в 2022 и 2023 годах, были исполнены. Уверен, что и с этой задачей мы справимся!" - заключил Руслан Кухарук.