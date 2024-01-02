Тюменский врач-инфекционист напомнила о профилактике пищевых инфекций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактика пищевых инфекций играет важную роль в поддержании здоровья особенно в период длинных новогодних выходных. Об этом напомнила врач-инфекционист областной больницы № 3 Тобольска Людмила Герасимова, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, важно регулярно мыть руки с мылом и водой или использовать антисептические средства на спиртовой основе. Необходимо соблюдать рекомендации по прививкам, избегать близкого контакта с больными людьми. Немаловажную роль играет правильное питание и укрепление иммунитета. Кроме того, необходим достаточный сон и минимум стресса.

Специалист также советует использовать защитные средства при контакте с возможными источниками инфекций – маски, перчатки и другие средства защиты. Они помогут предотвратить передачу болезни.