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Тюменский врач-инфекционист напомнила о профилактике пищевых инфекций

Общество, 08:47 02 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактика пищевых инфекций играет важную роль в поддержании здоровья особенно в период длинных новогодних выходных. Об этом напомнила врач-инфекционист областной больницы № 3 Тобольска Людмила Герасимова, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, важно регулярно мыть руки с мылом и водой или использовать антисептические средства на спиртовой основе. Необходимо соблюдать рекомендации по прививкам, избегать близкого контакта с больными людьми. Немаловажную роль играет правильное питание и укрепление иммунитета. Кроме того, необходим достаточный сон и минимум стресса.

Специалист также советует использовать защитные средства при контакте с возможными источниками инфекций – маски, перчатки и другие средства защиты. Они помогут предотвратить передачу болезни.

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# инфекции , областная больница № 3

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