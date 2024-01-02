Тюменцам рассказали об основных ошибках при лечении ОРВИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О распространенных ошибках при лечении ОРВИ рассказала жителям Тюменской области врач-терапевт областной больницы №11 (Голышманово) Александра Меркульева.

Первой ошибкой она назвала привычку лечиться "на бегу". Зачастую многие пьют лекарства, снимающие симптомы, и кажется, что болезнь отступает. Однако, через несколько дней симптомы могут появиться снова и в усиленном виде. Если снова не обращать на болезнь внимания, легко дойти до серьезных осложнений, пишет "Тюменская область сегодня".

Также большинство принимают жаропонижающие при температуре тела от 37 градусов. Но повышение температуры тела при ОРВИ – признак того, что иммунитет работает, организм борется с болезнью.

Кроме того, нельзя кутаться и закрывать все окна в квартире. Обязательно нужно проветривать помещение. Это поможет снизить концентрацию вирусов и нормализовать микроклимат в комнате.