Аграрии Тюменской области планируют увеличить поля под посевы зерновых на 1,7 тыс. га

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 1 тыс. 700 гектаров планируют увеличить площадь возделывания зерновых и зернобобовых культур аграрии Тюменской области в 2024 году. Такой прирост позволит провести их яровой сев почти на 735 тыс. гектарах, сообщает региональный департамент АПК.

Также в планах аграриев посев и посадка: рапса - на 20 тыс. 588 га, льна масличного - на 6 тыс. 377 га, подсолнечника - на 494 га, горчицы - на 300 га, картофеля - на 7 тыс. 839 га, овощей открытого грунта - на 971 га.

Общая площадь посева в Тюменской области предварительно должна составить 1032,557 тыс. га.