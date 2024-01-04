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В Исетском районе на пожаре погиб один человек

Происшествия, 20:52 03 января 2024

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Один человек погиб в результате пожара в частном жилом деревянном доме по ул. Ленина в поселке Коммунар Исетского района 3 января. Сообщение о возгорании поступило в 17 часов 45 минут, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. Распространение огня было оперативно остановлено, площадь пожара составила 48 кв. м. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего.

К ликвидации огня привлекались 18 человек и шесть единиц техники, из них от Главного управления МЧС России по Тюменской области: 13 человек и четыре единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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# ГУ МЧС по Тюменской области , Исетский район , пожар

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