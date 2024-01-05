Работающие тюменцы смогут получать пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет смогут получать жители Тюменской области, которые вышли на работу раньше этого срока. Размер выплаты неработающим составляет 8 тыс. 591 рубль 47 копеек. Однако если до рождения крохи мама работала, то ей платят на общих основаниях 40 % от среднего заработка, но не более 33 тыс. 281 рубля. Студенткам положена сумма, равная их стипендии или базовой стипендии, если они ее получали.

Кроме того, с 2024 года родители детей-инвалидов до 18 лет могут трудится неполный рабочий день и получать соцвыплаты в размере 10 тыс. рублей.

Мать-героиня получает выплату в размере миллиона рублей. В Тюменской области такая пока только одна. Звание ей присвоено в декабре 2023 года.

Усыновители, опекуны и приемные родители также получают дотацию на ребенка. Сумма выплаты фиксированная и составляет 22 тыс. 909 рублей 3 копейки. Если же семья приняла на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, то размер выплаты вырастает до 175 тыс. 43 рублей. При усыновлении двух и более детей пособие дается на каждого из них.