  • 5 января 20245.01.2024пятница
  • В Тюмени -9..-11 С 0 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Работающие тюменцы смогут получать пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

Общество, 20:52 04 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет смогут получать жители Тюменской области, которые вышли на работу раньше этого срока. Размер выплаты неработающим составляет 8 тыс. 591 рубль 47 копеек. Однако если до рождения крохи мама работала, то ей платят на общих основаниях 40 % от среднего заработка, но не более 33 тыс. 281 рубля. Студенткам положена сумма, равная их стипендии или базовой стипендии, если они ее получали.

Кроме того, с 2024 года родители детей-инвалидов до 18 лет могут трудится неполный рабочий день и получать соцвыплаты в размере 10 тыс. рублей.

Мать-героиня получает выплату в размере миллиона рублей. В Тюменской области такая пока только одна. Звание ей присвоено в декабре 2023 года.

Усыновители, опекуны и приемные родители также получают дотацию на ребенка. Сумма выплаты фиксированная и составляет 22 тыс. 909 рублей 3 копейки. Если же семья приняла на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, то размер выплаты вырастает до 175 тыс. 43 рублей. При усыновлении двух и более детей пособие дается на каждого из них.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# господдержка , пособия , семьи с детьми

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:52 04.01.2024Работающие тюменцы смогут получать пособие по уходу за детьми до 1,5 лет
18:47 04.01.2024Психиатр-нарколог объяснила влияние обезвоживания на организм
17:38 04.01.2024Мастерица из Тюмени показала палантины на фестивале в Екатеринбурге
15:47 04.01.2024Подавать показания счетчиков воды и электричества нужно даже за пустующую квартиру