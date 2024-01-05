Работающие тюменцы смогут получать пособие по уходу за детьми до 1,5 лет
Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет смогут получать жители Тюменской области, которые вышли на работу раньше этого срока. Размер выплаты неработающим составляет 8 тыс. 591 рубль 47 копеек. Однако если до рождения крохи мама работала, то ей платят на общих основаниях 40 % от среднего заработка, но не более 33 тыс. 281 рубля. Студенткам положена сумма, равная их стипендии или базовой стипендии, если они ее получали.
Кроме того, с 2024 года родители детей-инвалидов до 18 лет могут трудится неполный рабочий день и получать соцвыплаты в размере 10 тыс. рублей.
Мать-героиня получает выплату в размере миллиона рублей. В Тюменской области такая пока только одна. Звание ей присвоено в декабре 2023 года.
Усыновители, опекуны и приемные родители также получают дотацию на ребенка. Сумма выплаты фиксированная и составляет 22 тыс. 909 рублей 3 копейки. Если же семья приняла на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, то размер выплаты вырастает до 175 тыс. 43 рублей. При усыновлении двух и более детей пособие дается на каждого из них.