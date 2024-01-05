51 тысячу кубов снега вывезли с улиц Тюмени за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 600 единиц техники и 316 дорожных рабочих выходит на уборку снега в Тюмени ежедневно. Для вывоза снега на полигоны максимально задействована вся привлеченная техника. С её помощью город за минувшие сутки освободили от 51 тысячи кубов снега.

Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук по итогам селекторного совещания в ЕЦОР.

"Основная задача для подрядчиков сегодня – прометание и очистка дорог от снега, вывоз его на полигоны. Небольшое количество транспорта в городе позволяет активно работать дорожным звеньям не только ночью, но и днём. План основных работ сформирован и выполняется. В день запланирован выход 692 единиц техники и 644 рабочих", - уточнил Кухарук.

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Дорожные рабочие трудятся в непростых метеоусловиях, расчищают пешеходные переходы, внутриквартальные проезды, подходы к остановкам общественного транспорта. Работа ведется круглосуточно.

На селекторе УК доложили о выполнении графиков механизированной уборки придомовых территорий, а также о том, как они пользуются льготой по бесплатному вывозу снега на полигоны. Жалобы жителей о некачественной уборке доведены до руководителей обслуживающих организаций, заметил глава Тюмени.