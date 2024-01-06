  • 6 января 20246.01.2024суббота
  • В Тюмени -23..-25 С 1 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Футболист "Тюмени" сыграет в Катаре

Спорт, 12:14 06 января 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Полузащитник футбольного клуба "Тюмень" Руслан Хайлоев принял участие в товарищеском матче национальных сборных Таджикистана и Гонконга, игра прошла в закрытом статусе в Абу-Даби.

После этой игры победители определились с окончательной заявкой на Кубок Азии, который стартует в Катаре. В него вошли 26 футболистов. Отправится на главный континентальный турнир и Руслан Хайлоев.

В групповом раунде Кубка Азии сборной Таджикистана предстоит сыграть в Дохе против соперников из Китая (13 января), Катара (17 января) и Ливана (22 января).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 06.01.2024Футболист "Тюмени" сыграет в Катаре
13:59 05.01.2024Тюменец Александр Логинов финишировал третьим на Кубке Содружества в Беларуси
14:29 04.01.2024200 рублей стоят билеты на состязания по лыжным гонкам в Тюмени до 10 января
16:11 03.01.2024В Тобольске пройдут состязания по легкой атлетике "Рождественские старты"