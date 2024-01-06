Футболист "Тюмени" сыграет в Катаре

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Полузащитник футбольного клуба "Тюмень" Руслан Хайлоев принял участие в товарищеском матче национальных сборных Таджикистана и Гонконга, игра прошла в закрытом статусе в Абу-Даби.

После этой игры победители определились с окончательной заявкой на Кубок Азии, который стартует в Катаре. В него вошли 26 футболистов. Отправится на главный континентальный турнир и Руслан Хайлоев.

В групповом раунде Кубка Азии сборной Таджикистана предстоит сыграть в Дохе против соперников из Китая (13 января), Катара (17 января) и Ливана (22 января).