Мобильные администраторы работают в поликлинике №12 в Тюмени

| Фото: Тюменской городской поликлиники №12 | Фото: Тюменской городской поликлиники №12

Новое подразделение — Центр поддержки пациентов, появилось в 2023 году в тюменской городской поликлинике №12, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Это новая форма работы с пациентами, чтобы они могли высказаться или решить оперативно свою проблему", - поделилась главный врач поликлиники Татьяна Клещевникова.

Основное звено подразделения - мобильные администраторы. Эти сотрудники в течение всего времени передвигаются по поликлинике, общаясь с пациентами, которые только что получили медпомощь или консультацию, а также решают локально возникающие проблемы.

"За несколько месяцев работы мы видим колоссальные результаты: сокращается количество обращений на всех других площадках. Иногда у пациента возникают вопросы из-за недостаточного информирования, он уходит домой неудовлетворенным и, естественно, оставляет негативную обратную связь. В дальнейшем выясняется, что проблему можно было решить за пару минут - в поликлинике после окончания приема, или что вовсе никакой проблемы нет", - объясняет руководитель Центра Людмила Гринфельд.

Мобильных администраторов легко узнать по яркой форме синего цвета и брендированным планшетам. Они инициативно подходят к посетителям поликлиники, задают ряд простых вопросов, помогают оставить отзыв и предлагают свою помощь в случае необходимости.

Анализ полученных сведений влияет на кадровые и управленческие решения, в том числе по вопросам профобучения. Кроме мобильных администраторов в штате Центра есть также регистратор, который находится в главном корпусе поликлиники.

Для связи с ним во всех корпусах поликлиники есть телефоны для прямой связи по короткому номеру. Также к нему можно обратиться лично.

Результаты работы Центра показывают, что при таком подходе проблем оказывается гораздо меньше. Выяснилось, что многие готовы благодарить медработников: 80% откликов – позитивные отзывы о работе персонала поликлиники.