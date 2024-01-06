Первая часть подписей жителей Тюменской области в поддержку Владимира Путина передана в Центральный избирательный штаб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Центральный избирательный штаб передана первая часть подписей жителей Тюменской области в поддержку Владимира Путина. 6 января тюменские волонтеры передали подписи, которые жители региона собрали в поддержку кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.

"Выражая свою гражданскую позицию, тюменцы проявили высокую сознательность и активность", - прокомментировала руководитель аппарата регионального штаба кандидата Ольга Швецова.

Сбор подписей в поддержку национального лидера стартовал в Тюменской области 23 декабря и будет проходить до 21 января в региональном штабе Владимира Путина, в отделении Народного фронта в Тюменской области, а также на специальных стойках в пяти торговых центрах Тюмени, Ишима и Тобольска.

В числе жителей Тюменской области, сдавших подписи в поддержку Владимира Путина – лидеры многочисленных общественных организаций.

Напомним, Владимир Путин идет на выборы президента Российской Федерации в качестве самовыдвиженца. В его поддержку необходимо представить в Центральную избирательную комиссию РФ 300 тыс. подписей.

Отметим, что накануне ЦИК РФ зарегистрировала кандидатами на пост президента РФ выдвинутого ЛДПР Леонида Слуцкого и выдвинутого партией "Новые люди" Владислава Даванкова. Для представителей парламентских партий сбор подписей не нужен.