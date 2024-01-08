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Как использовать ели в садоводстве, рассказали тюменцам

Общество, 13:51 08 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Какую пользу может принести хвоя в садоводстве, рассказала агроном филиала Россельхозцентр по Тюменской области Анастасия Проскурина.

Необходимо собрать в пакет иголки с новогодних деревьев и сохранить их до весны. Далее иголки нужно рассыпать под ягодами, кустарниками, плодовыми деревьями на участке. Дело в том, что благодаря мульче влага надолго сохраняется в почве. Это позволяет сократить частоту поливов.

Сосновые иголки хорошо защищают растения от сорняков, да и необходимость рыхлить междурядья тоже сводится к минимуму. Хвоя на поверхности почвы перегнивает очень медленно. Поэтому осенью после сбора урожая ее убирают с грядок и отправляют в компостную кучу, пишет tmn.aif.ru.

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# деревья , садоводы , сосны

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