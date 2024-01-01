Более 10 тысяч приемов провели за год в сельской SMART-амбулатории Тобольского района

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 10 тыс. приемов провели за год в SMART-амбулатории с. Байкалово Тобольского района. Ее открыли в конце 2022 года по госпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения". Специалисты обслуживают 4 тыс. жителей сельских поселений в радиусе 114 км.

"Ежедневно в амбулаторию обращается около 40 пациентов. С момента открытия, участкового терапевта посетили более 1,5 тысяч раз, а педиатра - 5 тысяч, почти 3,5 тысячи обращений к среднему медицинскому персоналу", - приводит данные медучреждение.

В амбулатории проводят вакцинацию, собирают материалы для анализа, измеряют артериальное давление и уровень кислорода в крови, снимают кардиограмму. Медучреждение оборудовано кабинетами для раннего выявления заболеваний, функциональной диагностики, физиотерапии. Есть и дневной стационар, сообщает Областная больница №3.