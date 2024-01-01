  • 14 января 202414.01.2024воскресенье
  • USD88,1324
    EUR96,7517
  • В Тюмени -26..-28 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Два человека погибли при пожаре в Исетском районе

Происшествия, 10:35 14 января 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме д. Кукушки Исетского района. Трагедия произошла в первом часу ночи. Удалось установить причину пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление в одной из квартир. Площадь пожара составила 2 кв. м. В результате происшествия погибли мужчина и женщина", - уточнили в ведомстве.

В квартире отсутствовал автономный пожарный извещатель, который своевременно предупредил бы людей об опасности звуковым сигналом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# гибель людей , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:17 14.01.2024Автобус сбил пешехода на федеральной автотрассе в Тобольском районе
10:35 14.01.2024Два человека погибли при пожаре в Исетском районе
17:35 12.01.2024На пожаре в жилом доме в Тобольске погиб человек
17:34 12.01.2024В Тюмени строитель получил травму после падения со второго этажа