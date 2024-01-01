Два человека погибли при пожаре в Исетском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме д. Кукушки Исетского района. Трагедия произошла в первом часу ночи. Удалось установить причину пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление в одной из квартир. Площадь пожара составила 2 кв. м. В результате происшествия погибли мужчина и женщина", - уточнили в ведомстве.

В квартире отсутствовал автономный пожарный извещатель, который своевременно предупредил бы людей об опасности звуковым сигналом.