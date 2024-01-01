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Жители Тюмени могут сообщить о снеге на крыше и сосульках в Единый центр оперативного реагирования

Общество, 19:39 14 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О коммунальных проблемах, которые связаны со снегом – сугробы на крышах, сосульки на водостоках и карнизах, жители Тюмени могут сообщить в Единый цент оперативного реагирования. У службы есть единый телефон 45-15-20.

Кроме того, подать обращение можно на портале "Тюмень — наш дом" в категорию "Сосульки на крыше", приложив фото. В частности, в новом году уже появились жалобы по сосулькам на домах, которые расположены на ул. Республики и Карла Маркса.

Отметим, что во время уборки снега, лавин, сосулек с крыши территория должна быть огорожена от людей и машин. Зимой, особенно при перепадах погоды пешеходам не следует близко подходить к зданиям с покатыми крышами, где свисают ледяные глыбы. Если сверху послышался шум, то не надо останавливаться и смотреть вверх. Стоит по возможности быстро пройти этот участок. Родителям следует объяснить детям об опасности наледи, пишет Вслух.ру.

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# ЖКХ , уборка снега

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