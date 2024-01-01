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Курс по профилактике зависимости от гаджетов могут пройти жители Тюменской области

Общество, 14:46 14 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курс по профилактике зависимости от гаджетов могут пройти жители Тюменской области. Бесплатная программа от платформы "Знание.Академия" поможет родителям, учителям и социальным работникам развить здоровые привычки у детей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Всего предусмотрено семь занятий. Участники научатся определять есть ли зависимость от гаджетов, изучат теоретические аспекты профилактики. А также узнают, как использовать гаджеты в качестве инструмента воспитания.

По окончании обучения выдается сертификат.

Записаться на курс можно здесь.

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# обучение , цифровизация

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