Около 10 тысяч жителей сел Тюменской области сдали ягоды и дикоросы переработчику

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 10 тыс. жителей сел Тюменской области сдали ягоды и дикоросы переработчику в 2023 году. Некоторые за сезон смогли заработать до 300 тыс. рублей в зависимости от урожая и закупочных цен, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Так, в прошедшем сезоне 1 кг клюквы принимали по 350 рублей, брусники – 300 рублей, черную смородину– 100 рублей, красную смородину, крыжовник и облепиху по 70 рублей, вишню и черноплодную рябину – по 40 рублей.

В ведомстве отметили, что закупка и переработка дикоросов производственной компанией "Ягоды Плюс" имеет социально-экономическое значение на селе. Появляются рабочие места, растет достаток и уровень жизни.