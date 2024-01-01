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Около 10 тысяч жителей сел Тюменской области сдали ягоды и дикоросы переработчику

Экономика, 15:35 15 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 10 тыс. жителей сел Тюменской области сдали ягоды и дикоросы переработчику в 2023 году. Некоторые за сезон смогли заработать до 300 тыс. рублей в зависимости от урожая и закупочных цен, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Так, в прошедшем сезоне 1 кг клюквы принимали по 350 рублей, брусники – 300 рублей, черную смородину– 100 рублей, красную смородину, крыжовник и облепиху по 70 рублей, вишню и черноплодную рябину – по 40 рублей.

В ведомстве отметили, что закупка и переработка дикоросов производственной компанией "Ягоды Плюс" имеет социально-экономическое значение на селе. Появляются рабочие места, растет достаток и уровень жизни.

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# дикоросы , переработка , ягоды , Ягоды плюс

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