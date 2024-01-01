В Ишиме дошкольники создадут творческую мастерскую и проведут сказочный фестиваль

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

Воспитанники детского сада № 10 Ишима и их родители примут участие в грантовом проекте "Сказки Жар-птицы". Итогом работы творческой мастерской станет написание и постановка трех спектаклей на сказочном фестивале.

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

"Мы часто слышим, что дети стали мало читать, не знают русские народные сказки. А ведь это история страны через понятный детям язык. Сказки – это традиции и быт наших предков, их мудрость и опыт. Так вот, вовлечение в проект семей с детьми от четырёх до семи лет как раз и поможет приобщить их к традиционным духовно-нравственным и культурным ценностям русского народа и нашей многонациональной страны", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Галактика" Людмила Лапудева.

Для реализации проекта на базе детского сада создадут творческую лабораторию. Она объединит театр, изобразительное искусство, устное народное творчество, декоративно-прикладное искусство.

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

Участниками проекта станут 20 семей, для которых проведут интерактивные групповые квесты с включением мастер-классов по русским народным сказкам.

К примеру, через произведение "Гуси-лебеди" участники познакомятся с крестьянским бытом и кухней. Затем им расскажут законы создания сказок, фоном послужит одна из известных, подходящих по тематике, картин русских художников. После чего команды попытаются придумать собственную историю.

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

"Творческая лаборатория покажет красоту и глубину родной культуры, расскажет о праздниках, даст представления о семейном укладе. Поведает о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности русского человека и его характере. Кроме того, участники, знакомясь с мелодичным глаголом сказки, научатся выражать его игровыми действиями. Это поможет их эмоциональному раскрепощению и развитию воображения", - подчеркнула Людмила Лапудева.

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

Она добавила, что итогом проекта станет сказочный фестиваль, в рамках которого участники представят театрализацию трех собственных сказок. Для этого при поддержке команды проекта семьи перевоплотятся в сценаристов, костюмеров, осветителей, звукорежиссеров, а позже и в актеров. Событие пройдет в семейном формате, поддержать театралов придут бабушки, дедушки и другие родные и близкие семей-участников, а также коллектив детского сада № 10.

| Фото: АНО "Галактика" | Фото: АНО "Галактика"

Добавим, проект победил в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2024 года, на его реализацию выделили грант в размере 383 тыс. 818 рублей.

Напомним, подобный проект АНО "Галактика" реализовала в 2023 году, поставив с воспитанниками сказку "За пером Жар-птицы" по мотивам произведения Петра Ершова "Конек-горбунок".

Инна Кондрашкина