67 благотворительных проектов реализовало АО "Транснефть – Сибирь" в 2023 году

| Фото: Елена Григорьева | Фото: Елена Григорьева

Нефтепроводная компания в 2023 году реализовала 67 благотворительных проектов на территории регионов ведения деятельности - Тюменской, Свердловской, Курганской областей, а также в ХМАО-Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.

Среди основных благополучателей – учреждения здравоохранения, культуры, образования, детские социальные центры, общественные и культурные организации. Кроме того, предприятие в течение минувшего года оказывало поддержку спортивным и экологическим движениям и акциям, а также помощь направлялась на благоустройство территорий. На реализацию благотворительных проектов в 2023 году АО "Транснефть – Сибирь" направило 27 млн рублей.

Около 450 тысяч рублей было направлено на укомплектование первого в Тобольском районе школьного медицинского класса. Были закуплены специализированная мебель, около 100 единиц оборудования. Для практических занятий приобретены мобильные лаборатории и кардиограф, медицинские муляжи, цифровые микроскопы, ноутбуки, медицинский стерилизационный шкаф.

Предприятие на постоянной основе участвует в проектах по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти, популяризации волонтерского движения. Компания выделила средства на приобретение интерактивного информационно-обучающего комплекса "Патриот" для воспитанников детского сада "Буратино" в пос. Каркатеевы (ХМАО-Югра). Он позволяет использовать как традиционные методы педагогики и психологии, так и компьютерные технологии для проведения групповых и индивидуальных занятий при решении познавательных задач.

Финансовая поддержка была оказана Тюменскому кукольному театру на приобретение мебели для концертного зала, а также Дому культуры Ивановского сельского поселения Уватского района (Тюменская область) на ремонт зрительного зала. Кроме того, оказано содействие в организации и проведении десятого международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс" в г. Тюмени.

Нефтепроводчики поддержали проведение всероссийского марафона в г. Тобольске, выделив 1 млн рублей на проведение спортивного мероприятия. Впервые при проведении массовых забегов в городе для легкоатлетов была подготовлена марафонская дистанция - 42,2 км. Любители бега получили возможность не только принять участие в масштабном спортивном проекте, но и познакомиться с богатой историей города.

На предприятии активно развивается волонтерское движение, его участники в минувшем году оказывали адресную помощь ветеранам, малоимущим семьям. В рамках акции "Собери ребенка в школу" волонтеры помогли подготовиться к новому учебному году детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья. В добровольческой инициативе "Ёлка желаний" приняли участие более 2 тыс. работников нефтепроводной компании. Новогодние подарки получили более 200 детей.