Строительство тоннеля в районе ж/д вокзала Тюмени начнется не ранее 2026 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство автодорожного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в створе улиц Первомайской - Калинина в Тюмени начнется не ранее 2026-2030 года. Проект находится на этапе разработки предпроектной документации.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в городской администрации.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени заключил муниципальный контракт с ОАО "ПИИ "Тюменьдорпроект" в июле 2022 г. на выполнение работ по разработке предпроектной документации, обоснование инвестиций, по объекту: "Строительство автодорожного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в створе ул. Первомайской и ул. Калинина в Тюмени". Стоимость работ составляет 44 млн 131 тыс. 792 рублей с учетом НДС 20 %.

"Объект проектирования расположен в створе улиц Первомайская – Калинина на участке от улицы Запольной, расположенной в Центральном административном округе Тюмени, через железную дорогу до улицы Степной переулок, расположенной в Калининском административном округе Тюмени. Начало тоннельной части, включая рампы, принято на привокзальной площади. Конец тоннеля - перед пересечением с улицей Мира", - уточнили специалисты.

Предварительная протяженность тоннельной части составит 147 м, рамповой - 366 м.

По мнению экспертов, реализация объекта позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении ул. Мориса Тореза с железнодорожными путями, поспособствует увеличению пропускной способности транспортной системы, увеличению скорости транспорта между частями города, расположенными по обе стороны от Транссибирской железнодорожной магистрали.

В настоящий момент комплект предпроектной документации находится на проверке в Дирекции автомобильных дорог и мостов Тюмени. По результатам рассмотрения, и в случае отсутствия замечаний, проектные решения будут направлены в управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.

"Бюджетом города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденным решением Тюменской городской думы от 30.11.2023 № 30, расходы на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по указанному объекту не предусмотрены. Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018-2040 годов, утвержденной постановлением администрации Тюмени №331-пк от 25.06.2018, выполнение строительно-монтажных работ по строительству автодорожного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в створе улиц Первомайская и Калинина в Тюмени предусмотрено в период 2026-2030 годов", - пояснили в городской администрации.

Точные сроки реализации проекта строительства тоннеля будут определены исходя из условий финансирования дорожного хозяйства.

Анжела Лебедева