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Герой России из Тюмени стал спикером форума ветеранов СВО "Вместе победим"

Общество, 18:44 16 января 2024

из Telegram-канала UrFO_INFO | Фото: из Telegram-канала UrFO_INFO

Герой России из Тюмени стал спикером форума ветеранов СВО "Вместе победим", который проходит в парке “Патриот” в Московской области с 14 по 17 января.

Событие собрало более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов России. Один из спикеров деловой программы – Герой России Рустам Сайфуллин из Тюменской области.

С самого начала СВО он принимал участие в ней, был командиром инженерно-саперного полка. Дважды ранен, перенес 13 операций. Звезду Героя России он получил летом 2022 года из рук министра обороны России Сергея Шойгу, находясь в госпитале.

из Telegram-канала UrFO_INFO | Фото: из Telegram-канала UrFO_INFO

Сейчас Рустам Сайфуллин является заместителем начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А.И. Прошлякова.

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# Герой России , Рустам Сайфуллин , форум

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