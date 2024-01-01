Премьер-министр РФ Михаил Мишустин открыл Дни российской экономики на выставке "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дни российской экономики на Международной выставке-форуме "Россия” в Москве открыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 января.

"Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать. Здесь все найдут то, что интересно, — от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия", — сказал глава кабмина.

В ходе отраслевых и тематических дней можно увидеть результаты совместной работы делового сообщества и государства, благодаря которой жизнь становится комфортнее и интереснее. В подготовке тематической программы принимают участие федеральные министерства и крупнейшие компании.

Михаил Мишустин пригласил на выставку даже тех, кто уже ознакомился с экспозицией. "Можно прийти сюда снова и открыть для себя что-то новое. Представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордиться и с кого брать пример, в том числе – молодежи, чтобы движение вперед продолжалось в средне- и долгосрочной перспективе. Ведь все мы – граждане России — являемся соавторами нашего будущего", – сказал он.

Дни российской экономики открыли День финансов, так как именно устойчивая финансовая инфраструктура является основой для повышения благосостояния граждан и развития бизнеса. Далее на выставке пройдут дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и иных отраслей. Каждый день отрасли включает также культурные и образовательные мероприятия.