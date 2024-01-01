Представители Тюменской области продолжают работу на форуме "Малая родина — сила России"

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Представители Тюменской области продолжают работу на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России", сообщает информационный центр правительства региона.

Глава Тобольска Максим Афанасьев принял участие в работе площадки, посвященной вовлечению жителей в развитие города.

“Тобольску есть чем поделиться, ведь за последние пять лет мы выстроили достойный диалог с жителями. Ни один общегородской вопрос не решается в одиночку", — отметил Максим Афанасьев.

Видео информационного центра правительства Тюменской области