Группы из четырех спасателей будут дежурить у крещенских купелей в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования будут дежурить у мест крещенских купаний в региональной столице 18 и 19 января.

"У нас, в городе, традиционно организуют три места для купаний, мы будем дежурить там. Будут группы по четыре человека", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Он подчеркнул, что много лет подряд каких-либо инцидентов во время крещенских купаний в областной столице не было. Все проходит хорошо, заверил Евгений Булкин.

Напомним, крещенские купания в Тюмени пройдут в трех локациях. Первая — известная давно точка на реке Тура у Свято-Троицкого монастыря. Здесь появятся четыре купели, одна иордань, шесть палаток для переодевания. Неподалеку разместится фудтрак. Для автомобилистов будет доступна парковка на 450–500 мест. 18 и 19 января стоянка на набережной районе Никольского моста будет бесплатной.

Крещенские купания начнутся после крестного хода и освящения воды в 12 часов 18 января и продлятся до полуночи. 19 января можно будет окунуться с 10 часов до полуночи.

Вторая локация – база "моржей" "Озеро чемпионов" на 25 км объездной дороги. Здесь обустраивают три купели и одну иордань. Порадует гостей и часовня изо льда. Окунуться на этой территории можно с 12 часов 18 января до 2 часов 19 января и с 8 часов до полуночи 19 января.

Третья локация – река Тура у детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, корп. 4) в жилом районе Антипино. Здесь планируется обустроить одну купель, установить две палатки для переодевания. Погреться можно будет в ДЮСШ "Старт XXI век". Крещенские купания здесь будут проходить только 19 января с 8 часов до 23 часов 59 минут.

Инна Пахомова