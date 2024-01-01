В Тюменской области разыграют предметы интерьера из вторсырья от российских дизайнеров

| Фото: «Тюменское экологическое объединение» | Фото: «Тюменское экологическое объединение»

Уникальные аксессуары и предметы интерьера из вторсырья от российских дизайнеров разыграют в Тюменской области региональный оператор ТЭО и компания СИБУР. Экспонаты приехали в регион из "Дома полимеров", открытого в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Стать обладателем ценных подарков может любой посетитель мультицентров проекта "Экодом" в Тюмени и Тобольске. Для участия нужно сдать в пункт приёма не менее 1 килограмма пластика и опубликовать на личной странице ВКонтакте пост с полезной информацией о пластике, экодомах или экологичном образе жизни. Формат можно выбрать любой: текст, картинки или видео. В публикации должен быть указан номер, который присваивается участникам конкурса при сдаче полимеров.

Также каждый участник должен быть подписан на сообщество Тюменского экологического объединения во ВКонтакте. Подведение итогов состоится 1 февраля.

"В конкурсном зачёте учитываются те виды полимеров, которые принимаются в экодомах. Например, ПЭТ-бутылки, флаконы и канистры от бытовой химии и продуктов, плёнки и пакеты. Подробно проконсультироваться о тех или иных изделиях из пластика, узнать подробности о конкурсе можно во всех экодомах Тюменской области и на нашей официальной странице во ВКонтакте", - сообщили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

| Фото: «Тюменское экологическое объединение» | Фото: «Тюменское экологическое объединение»

Победители получат поясные сумки, косметички или сережки, созданные из вторсырья. Ещё трое счастливчиков, опубликовавших самые интересные и оригинальные посты, станут обладателями солнцезащитных очков от бренда BREVNO, а специальный приз, вазы от Eburet Studio, достанутся одному тоболяку и одному тюменцу, которые за время проведения акции принесут самое большое количество пластика в экодома своих городов.