Суд оштрафовал тюменца, нашедшего наркотики на автозаправке

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в размере 30 тыс. рублей заплатит житель Тюменской области, нашедший на автозаправке сверток с наркотиком, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Из материалов дела известно, что 11 августа 2023 года он нашел на территории станции полиэтиленовый сверток с порошком и спрятал его в поясную сумку.

14 августа на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск автомобиль тюменца остановил сотрудник ГИБДД. При досмотре салона автомобиля наркотическое средство было изъято.

В суде мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.