  • 17 января 202417.01.2024среда
  • USD87,6457
    EUR95,6007
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Суд оштрафовал тюменца, нашедшего наркотики на автозаправке

Происшествия, 13:54 17 января 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в размере 30 тыс. рублей заплатит житель Тюменской области, нашедший на автозаправке сверток с наркотиком, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Из материалов дела известно, что 11 августа 2023 года он нашел на территории станции полиэтиленовый сверток с порошком и спрятал его в поясную сумку.

14 августа на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск автомобиль тюменца остановил сотрудник ГИБДД. При досмотре салона автомобиля наркотическое средство было изъято.

В суде мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# наркотики , штраф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:54 17.01.2024Суд оштрафовал тюменца, нашедшего наркотики на автозаправке
13:43 17.01.2024У большегруза лопнули колеса на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
11:41 17.01.2024В Тюмени суд решит вопрос о выдворении двоих мигрантов
11:19 17.01.2024После инцидента на очистных сооружениях в Тюмени следователи организовали проверку