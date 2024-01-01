Суд оштрафовал тюменца, нашедшего наркотики на автозаправке
Происшествия, 13:54 17 января 2024
| Фото: media-pravo.info
Штраф в размере 30 тыс. рублей заплатит житель Тюменской области, нашедший на автозаправке сверток с наркотиком, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Из материалов дела известно, что 11 августа 2023 года он нашел на территории станции полиэтиленовый сверток с порошком и спрятал его в поясную сумку.
14 августа на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск автомобиль тюменца остановил сотрудник ГИБДД. При досмотре салона автомобиля наркотическое средство было изъято.
В суде мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.