Этап Кубка России по лыжным гонкам примет "Жемчужина Сибири"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в тюменской "Жемчужине Сибири" 3 и 4 февраля. На старт выйдут сильнейшие лыжники со всей страны.

В первый день соревнований, 3 февраля, в 11 часов состоится спринт классическим стилем и квалификация у женщин. В 11 часов 40 минут - у мужчин. С 13 часов до 15 часов 10 минут пройдут четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги.

4 февраля в 11 часов состоится масс-старт свободным стилем среди женщин на дистанции 10 км. В 12 часов 30 минут мужчины выйдут на дистанцию 15 км.

Уже 9 февраля лыжники примут участие во Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта. В Тюмени этап продлится до 18 февраля.