Житель Тюменской области распознал телефонных мошенников и сообщил полицейским

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Ялуторовска распознал мошенников, которые по телефону пытались завладеть его деньгами, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Местный житель, которого пытались обмануть мошенники, обратился в дежурную часть. Он не поверил незнакомцам и сохранил свои сбережения.

Со слов заявителя, ему поступил звонок якобы от оператора сотовой связи, который запросил паспортные данные для продления договора по обслуживанию сим-карты. Далее ему позвонил мужчина и представился операторам портала “Госуслуги". Собеседник запросил секретный код, с целью привязать к личному кабинету якобы новый номер их пользователя.

"Следующим звеном был "сотрудник банка", который пояснил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя их клиента. Со слов банковского работника, чтобы пресечь действия мошенников, мужчине необходимо самому взять кредит и перевести его на "защищенный счет". Распознав аферистов, житель Ялуторовска не стал действовать по их инструкции, а сделал сообщение в полицию”, – рассказали в областной полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на мошенничество". Максимальное наказание согласно статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

Ялуторовские полицейские призывают граждан не терять бдительности при поступлении подобных звонков. Если неизвестные просят совершить какие-либо операции по счету, назвать персональные данные или секретные коды, это значит, что действуют мошенники, умело маскируясь за сотрудников различных структур. Необходимо прерывать разговор. Информацию о счетах, взломах личных кабинетов, попытках оформления кредитов можно уточнить лично в официальных источниках.