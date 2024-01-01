В Тюменской области реализован первый этап плана по повышению надежности электроснабжения

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первый этап плана по повышению надежности электроснабжения реализован в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Потребители СНТ "Русское поле" переключены на центр питания ПС Химфарм, на котором был резерв свободной мощности. Завершено строительство кабельной линии 10 кВ в пос. Перевалово. В садоводческих обществах "Текстильщик", "Пчелка" и "Сосенка" построены воздушные линии электропередачи 10 кВ и установлены трансформаторные подстанции.

Сейчас электросетевые компании работают над включением объектов в работу.

Отметим, план мероприятий разработан по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.