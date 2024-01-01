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Более тысячи пачек нелегальных сигарет изъяли в Заводоуковске

Происшествия, 11:41 18 января 2024

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более 1 тыс. 300 пачек сигарет с признаками поддельных акцизных марок выявили в сети магазинов Заводоуковска сотрудники Тюменской таможни.

Инспекторы исследовали складские помещения и торговые площади индивидуального предпринимателя. Партию табачной продукции сотрудники магазина прятали в шкафу под личными вещами и хозяйственным инвентарем.

На части упаковок присутствовали акцизные марки с признаками поддельных и отсутствовала обязательная маркировка Data Matrix-кодами. Хранение и продажа такого товара является нарушением российского законодательства.

Сотрудники УМВД России по Тюменской области изъяли товар. Максимальная санкция статьи 171.1. УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей.

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