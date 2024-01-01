Зимние фестивали ГТО пройдут в пяти муниципалитетах Тюменской области

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Физкультурные праздники откроют череду зимних фестивалей Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" в пяти районах Тюменской области 20 января. В 2024 году особое внимание уделено силовым нормативам, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На базе Вагайского центра спорта и творчества состоится фестиваль среди взрослого населения района. В Голышмановской спортшколе соберутся участники фестиваля "Игры ГТО" в зачет 18-й спартакиады трудовых коллективов городского округа. Зимний фестиваль также соберет жителей Тобольска в школе № 16 им. В. П. Неймышева. В Ярково мероприятие пройдет в зачет 19-й спартакиады трудовых коллективов Ярковского района.

Спортивный праздник в Ишимском районе пройдет 20 и 21 января. Фестиваль ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций и взрослого населения Ишимского района состоится в селах Стрехнино и Плешково.

Основными испытаниями в программе фестивалей станут сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на перекладине, рывок гири, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Участников, показавших лучшие результаты, допустят на региональный Зимний фестиваль ВФСК ГТО, который пройдет в середине февраля. Победители областного этапа смогут побороться за путевку на Всероссийские "Игры ГТО" в составе сборной Тюменской области.