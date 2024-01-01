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Роботизированный экзоскоп начали применять тюменские нейрохируги

Общество, 18:02 21 января 2024

vk.com/neurocenter

Экзоскоп с роботизированными элементами управления поступил в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Он позволяет врачам-нейрохирургам проникать в труднодоступные участки головного мозга и проводить сложнейшие операции.

Трехмерный 3D-экзоскоп - альтернатива массивному микроскопу. Оперирующий врач и вся его бригада видят в специальных очках детальное изображение структур головного мозга сразу на нескольких мониторах, обычный микроскоп позволяет видеть изображение только оперирующему врачу.

Аппарат маневренный, и если опухоль находится в труднодоступном месте, то благодаря вращению экзоскопа на 360 градусов, он может быть направлен в любой участок головного мозга, сообщает пресс-служба ФЦН.

"Аппарат позволяет проводить тончайшие хирургические манипуляции, например, не только удалять опухоли в труднодоступных участках мозга, но и сшивать микрососуды. Спасать жизни можно и совсем маленьким пациентам. Мы используем его ежедневно. Я благодарен губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Моору, губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Андреевичу Артюхову, которые в рамках программы "Сотрудничество" помогли приобрести экзоскоп для центра", - рассказал главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

Напомним, на выставке "Россия" в День Тюменской области Суфианов прочел лекцию "Нейрохирургия будущего родом из Тюмени". За 12 лет работы Тюменский центр нейрохирургии сделал стремительный рывок в развитии, по многим показателям встал в один ряд с ведущими мировыми центрами.

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# Альберт Суфианов , Федеральный центр нейрохирургии

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