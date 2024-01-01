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Тюменская автоинспекция проверяет тонировку стекол

Общество, 17:27 18 января 2024

Рейды по выявлению нарушений светопропускаемости стекол автомобилей проводят сотрудники ГИБДД на федеральных дорогах Тюменской области. Тонировка опасна в темное время суток и в сложных погодных условиях, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Тем автомобилистам, кто не снимает пленку на месте выявления нарушения, кроме штрафа выписывается требование, как водителю автомобиля "Мерседес".

За 2023 год в Тюменской области выявили более 41 тыс. нарушений светопропускаемости стекол. Работа продолжается и в этом году.

Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области

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# проверка водителей , тонировка

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