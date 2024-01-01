Тюменская прокуратура проведет проверку о нарушении режима труда и отдыха водителей автобусов

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Прокуратура Тюменской области проведет проверку о нарушении режима труда и отдыха водителей автобусов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщают в ведомстве.

В ряде средств массовой информации размещены сведения о том, что тюменские водители автобусов готовятся к забастовке в связи с тяжелыми условиями труда.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города с привлечением специалистов государственной инспекции труда региона провести проверку соблюдения требований трудового законодательства в организациях, осуществляющих перевозки граждан.