Инвестиционное агентство Тюменской области отмечено за вклад в привлечение инвесторов

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Благодарность Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) за активное участие и существенный вклад в формирование механизмов привлечения инвесторов в регион получило инвестиционное агентство Тюменской области.

Гендиректор фонда Николай Пуртов получил награду из рук президента Российского союза промышленников и предпринимателей, сопредседателя наблюдательного совета НААИР Александра Шохина.

"Тюменская область внесла ряд предложений в части развития регионального инвестиционного стандарта, его брендирования. Также о введении дополнительных алгоритмов в свод инвестиционных правил, которые регулируют выдачу официальных документов инвестору - в эту работу вовлечены все уровни власти. Важный вопрос для бизнеса, в части реализации проекта - взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Есть идея объединить всех на одной цифровой платформе с единым пакетом документов. Ну и вопрос обучения специалистов, тех, кто непосредственно занимается регстандартом, он тоже очень важный. Все наши предложения были услышаны", - рассказал генеральный директор инвестиционного агентства, член правления НААИР Николай Пуртов.

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Как заявил Александр Шохин, в этом году будет планомерно решена задача по объединению проектов регинвестстандарта и национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, сообщает региональное инвестагентство.