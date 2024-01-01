В Тюменской области провели 82 электронных земельных аукциона за год

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

82 электронных земельных аукциона провели в Тюменской области за год. Эта форма торгов введена весной 2023 года. В электронной форме теперь совершается не только продажа, но и передача в аренду госземель, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

В таком же формате по итогам торгов оформляют договоры купли-продажи или аренды земельного участка.

Вся информация об аукционах по землям, которые находятся в государственной собственности, на сайте Фонда имущества Тюменской области.