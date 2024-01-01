  • 19 января 202419.01.2024пятница
  • USD88,6610
    EUR96,5882
  • В Тюмени -15..-17 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области провели 82 электронных земельных аукциона за год

Экономика, 16:42 19 января 2024

72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

82 электронных земельных аукциона провели в Тюменской области за год. Эта форма торгов введена весной 2023 года. В электронной форме теперь совершается не только продажа, но и передача в аренду госземель, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

В таком же формате по итогам торгов оформляют договоры купли-продажи или аренды земельного участка.

Вся информация об аукционах по землям, которые находятся в государственной собственности, на сайте Фонда имущества Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# аренда , аукцион , земельные участки , продажа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:42 19.01.2024В Тюменской области провели 82 электронных земельных аукциона за год
14:51 19.01.2024Инвестиционное агентство Тюменской области отмечено за вклад в привлечение инвесторов
14:07 19.01.2024Тюменские студенты станут первыми в 2024 году участниками проекта "Азбука предпринимателей"
13:23 19.01.2024В ишимском агрохолдинге у потомства терминальных хряков на 11 % увеличилось качество мяса